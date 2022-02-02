Головне
Україна в півфіналі Євро-2022 зіграє проти Росії
Вчора 19:44 2809 3
Обамеянг став гравцем Барселони
Сьогодні 13:24 126
Гутцайт: Україну могли позбавити права виступати під нашим прапором
Сьогодні 13:03 276
Гутцайт: Якщо у Пекіні-2022 не буде жодної медалі - це провал
Сьогодні 11:33 208
Білосюк захворіла на коронавірус перед Олімпіадою
Сьогодні 10:42 382
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 08:16 29016 1
Депутат Трухін пропонував поліцейському хабаря - журналісти опублікували резонансне відео з місця ДТП
Сьогодні 06:24 594
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 05:01 63962 5
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому
Вчора 21:06 11508 1
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 19:28 24114
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Гутцайт: Україну могли позбавити права виступати під нашим прапором

Сьогодні 13:03 276 0
Функціонер - про допінговий скандал в Україні
Гутцайт: Україну могли позбавити права виступати під нашим прапором
#Вадим Гутцайт

Джерело - Tribuna.com.

Міністерство молоді та спорту України Вадим Гутцайт зараз повністю співпрацюємо з WADA.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Чи нині питання допінгу особливо актуальне для українського спорту через розслідування WADA? Цього разу такого, як в Токіо, не буде. Не повинно бути.

Як взагалі на підготовку до Пекіна вплинуло розслідування WADA по Україні? Чим це нам загрожує? На жаль, а може і на щастя, ця проблема сталась в мій час, коли я тут працюю. Тому що де б я не працював - завжди якісь складні моменти беру на себе та йду їх вирішувати.

Ми зараз повністю співпрацюємо з WADA. Провели свій аудит, відкрили все для WADA, надали всі листи та інформацію, яку вони запитували, коли все це вибухнуло.

Бо були моменти, коли нас могли позбавити права виступати під нашим стягом. Але наші разом з WADA дії забезпечили відсутність жодних наслідків для українських спортсменів за результатами розслідування.

Чи нас могли дискваліфікувати як Росію? Це якби комісія WADA знайшла більше порушень. Слава богу, таких критичних порушень більше не було. Від початку було зрозуміло, що український кейс повністю відрізняється від російського", -  сказав Гутцайт.

Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого. Україну на Іграх представлять 45 спортсменів.

Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 24114
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 19647
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 63962 5
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 29016 1
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 19845
Російський тренер: Наші спортсмени не будуть говорити українською мовою Російський тренер: Наші спортсмени не будуть говорити українською мовою 23772
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 24120
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 7946 3
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 1705 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 5304
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 10521
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 4399