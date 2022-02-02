Гутцайт: Україну могли позбавити права виступати під нашим прапором

Міністерство молоді та спорту України Вадим Гутцайт зараз повністю співпрацюємо з WADA.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Чи нині питання допінгу особливо актуальне для українського спорту через розслідування WADA? Цього разу такого, як в Токіо, не буде. Не повинно бути.

Як взагалі на підготовку до Пекіна вплинуло розслідування WADA по Україні? Чим це нам загрожує? На жаль, а може і на щастя, ця проблема сталась в мій час, коли я тут працюю. Тому що де б я не працював - завжди якісь складні моменти беру на себе та йду їх вирішувати.

Ми зараз повністю співпрацюємо з WADA. Провели свій аудит, відкрили все для WADA, надали всі листи та інформацію, яку вони запитували, коли все це вибухнуло.

Бо були моменти, коли нас могли позбавити права виступати під нашим стягом. Але наші разом з WADA дії забезпечили відсутність жодних наслідків для українських спортсменів за результатами розслідування.

Чи нас могли дискваліфікувати як Росію? Це якби комісія WADA знайшла більше порушень. Слава богу, таких критичних порушень більше не було. Від початку було зрозуміло, що український кейс повністю відрізняється від російського", - сказав Гутцайт.