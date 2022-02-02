Гутцайт: У нас є велике бажання провести у 2030 році зимові Олімпійські ігри

Функціонер розповів про бажання провести Олімпіаду в Україні

В Україні змінити треба інфраструктуру, бо у нас немає де готуватися до зимових Ігор.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Знаєте, на жаль, в нас не стоїть черга [з тренерів] в зимових видах. Таких фахівців, які підготували б олімпійських чемпіонів чи чемпіонів світу. У фристайлі є Енвер Аблаєв, який підготував Олександра Абраменка. Він зараз готує команду. Було два спортсмена, а тепер - п’ять. Бачимо позитивну тенденцію. А в інших видах спорту є питання. Побачимо, як вони виступатимуть на Олімпійських іграх, а там будемо вирішувати - що треба змінити та зробити. Я впевнений, що змінити треба інфраструктуру, бо у нас немає де готуватися до зимових Ігор. Всі спортсмени готуються за кордоном. Але ми це знаємо і робимо. Ви ж бачите, скільки уваги приділяє президент України розвитку інфраструктури. Скільки зараз будується літньої інфраструктури, вже й черга зимової. Бо є велике бажання провести у 2030 році зимові Олімпійські ігри [в Україні]. Цей момент стане поштовхом для розвитку зимової інфраструктури", - сказав Гутцайт.

Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого. Україну на Іграх представлять 45 спортсменів.

Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.