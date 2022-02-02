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Гутцайт: У нас є велике бажання провести у 2030 році зимові Олімпійські ігри

Сьогодні 12:03 63 0
Функціонер розповів про бажання провести Олімпіаду в Україні
Гутцайт: У нас є велике бажання провести у 2030 році зимові Олімпійські ігри
#Вадим Гутцайт

Джерело - Tribuna.com.

В Україні змінити треба інфраструктуру, бо у нас немає де готуватися до зимових Ігор.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Знаєте, на жаль, в нас не стоїть черга [з тренерів] в зимових видах. Таких фахівців, які підготували б олімпійських чемпіонів чи чемпіонів світу.

У фристайлі є Енвер Аблаєв, який підготував Олександра Абраменка. Він зараз готує команду. Було два спортсмена, а тепер - п’ять. Бачимо позитивну тенденцію. А в інших видах спорту є питання.

Побачимо, як вони виступатимуть на Олімпійських іграх, а там будемо вирішувати - що треба змінити та зробити.

Я впевнений, що змінити треба інфраструктуру, бо у нас немає де готуватися до зимових Ігор. Всі спортсмени готуються за кордоном. Але ми це знаємо і робимо.

Ви ж бачите, скільки уваги приділяє президент України розвитку інфраструктури. Скільки зараз будується літньої інфраструктури, вже й черга зимової.

Бо є велике бажання провести у 2030 році зимові Олімпійські ігри [в Україні]. Цей момент стане поштовхом для розвитку зимової інфраструктури", -  сказав Гутцайт.

Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого. Україну на Іграх представлять 45 спортсменів.

Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.

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