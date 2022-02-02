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Гутцайт: Якщо у Пекіні-2022 не буде жодної медалі - це провал

Сьогодні 11:33 110 0
Функціонер - про свої очікування від виступу українських олімпійців
Гутцайт: Якщо у Пекіні-2022 не буде жодної медалі - це провал
#Вадим Гутцайт

Джерело - Tribuna.com.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт хвилюється за спортсменів перед виступами на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Про це заявив сам функціонер.

"Завжди перед такими змаганням, як Олімпійські ігри, є хвилювання. За наших спортсменів, за команду. Дуже хочеться, щоб ми були з медалями. Чи з медаллю. Ну хто здатен.

Так, бачимо, що не дуже нас задовольняють результати сьогодні. Але у фристайлі є шанси, та й в біатлоні як завжди - є моменти, де ми можемо розраховувати на вдалий виступ.

А може десь ще якісь спортсмени прорвуться - наприклад, Гераскевич в скелетоні. Все може бути.

Тому хвилювання, бо це ж Олімпіада, а після неї завжди починається розбір - хто винен, чому немає медалей. І завжди потрібно знайти якогось посадовця чи міністра.

Тому мені хочеться, щоб була медаль, а в мене було більше позитивних мотивів далі працювати.

Який результат буде вважатись провалом в Пекіні? Якщо не буде жодної медалі. Ви ж розумієте, що в спорті завжди є п’єдестал. Це показник того, що хоч щось є в державі", -  сказав Гутцайт.

Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого. Україну на Іграх представлять 45 спортсменів.

Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.

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