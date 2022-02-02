Джерело - Tribuna.com.
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт хвилюється за спортсменів перед виступами на Олімпіаді-2022 у Пекіні.
Про це заявив сам функціонер.
"Завжди перед такими змаганням, як Олімпійські ігри, є хвилювання. За наших спортсменів, за команду. Дуже хочеться, щоб ми були з медалями. Чи з медаллю. Ну хто здатен.
Так, бачимо, що не дуже нас задовольняють результати сьогодні. Але у фристайлі є шанси, та й в біатлоні як завжди - є моменти, де ми можемо розраховувати на вдалий виступ.
А може десь ще якісь спортсмени прорвуться - наприклад, Гераскевич в скелетоні. Все може бути.
Тому хвилювання, бо це ж Олімпіада, а після неї завжди починається розбір - хто винен, чому немає медалей. І завжди потрібно знайти якогось посадовця чи міністра.
Тому мені хочеться, щоб була медаль, а в мене було більше позитивних мотивів далі працювати.
Який результат буде вважатись провалом в Пекіні? Якщо не буде жодної медалі. Ви ж розумієте, що в спорті завжди є п’єдестал. Це показник того, що хоч щось є в державі", - сказав Гутцайт.
Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого. Україну на Іграх представлять 45 спортсменів.
Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.