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Санітра може повернутися до розташування збірної до початку Олімпіади

Сьогодні 16:17 79 0
28 січня Санітра був відправлений на режим самоізоляції
Санітра може повернутися до розташування збірної до початку Олімпіади
#Коронавірус в спорті, #Олімпійські ігри-2022, #Пекін, #Юрай Санітра

Джерело - Суспільне Спорт.

Старший тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра здав два позитивних тести на коронавірус у Пекіні та був переміщений в спеціальний готель в районі Олімпійського селища, де він і проходитиме самоізоляцію.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів коли наставник повернеться до збірної.

"Санітра ще поки не вийшов. Планує вийти 3-4 лютого, якщо все нормально буде. Потрібно два негативних тести здати. Так, (може перед стартом Олімпіади повернутися у розташування збірної)", – сказав Бринзак.

Нагадаємо, Підручний випробував олімпійську трасу у Пекіні.

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