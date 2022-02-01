Санітра може повернутися до розташування збірної до початку Олімпіади

28 січня Санітра був відправлений на режим самоізоляції

Джерело - Суспільне Спорт.

Старший тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра здав два позитивних тести на коронавірус у Пекіні та був переміщений в спеціальний готель в районі Олімпійського селища, де він і проходитиме самоізоляцію.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів коли наставник повернеться до збірної.

"Санітра ще поки не вийшов. Планує вийти 3-4 лютого, якщо все нормально буде. Потрібно два негативних тести здати. Так, (може перед стартом Олімпіади повернутися у розташування збірної)", – сказав Бринзак.

Нагадаємо, Підручний випробував олімпійську трасу у Пекіні.