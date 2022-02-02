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Данські хокеїсти здали позитивні тести на COVID-19

Сьогодні 11:48 101 0
Гравці летіли до Пекіна з рештою хокеїстів збірної
Данські хокеїсти здали позитивні тести на COVID-19
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Данські хокеїсти Маттіас Асперуп та Нік Олесен здали позитивні тести на коронавірус.

Про це повідомляє nrk.no.

Гравці летіли до Пекіна з рештою хокеїстів збірної.

Разом із данцями в одному літаку летіли й норвезькі спортсмени з інших видів спорту, зокрема біатлону. Повідомляється, що спортсмени перебували у різних частинах літака.

Нагадаємо, збірна Данії з хокею зіграє в одній групі з командами з Чехії, Швейцарії та ОКР

Раніше повідомлялося, що після прильоту до Китаю двоє людей з норвезької делегації (не спортсмени) вже склали позитивні тести на COVID-19. Примітно, що обидва нещодавно перехворіли на коронавірус. Зазначалося, що, крім біатлоністів, літаком летіли норвезькі лижники.

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