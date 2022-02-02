Данські хокеїсти здали позитивні тести на COVID-19

Джерело - Чемпіон.
Данські хокеїсти Маттіас Асперуп та Нік Олесен здали позитивні тести на коронавірус.
Про це повідомляє nrk.no.
Гравці летіли до Пекіна з рештою хокеїстів збірної.
Разом із данцями в одному літаку летіли й норвезькі спортсмени з інших видів спорту, зокрема біатлону. Повідомляється, що спортсмени перебували у різних частинах літака.
Нагадаємо, збірна Данії з хокею зіграє в одній групі з командами з Чехії, Швейцарії та ОКР.
Раніше повідомлялося, що після прильоту до Китаю двоє людей з норвезької делегації (не спортсмени) вже склали позитивні тести на COVID-19. Примітно, що обидва нещодавно перехворіли на коронавірус. Зазначалося, що, крім біатлоністів, літаком летіли норвезькі лижники.