Данські хокеїсти здали позитивні тести на COVID-19

Гравці летіли до Пекіна з рештою хокеїстів збірної

Джерело - Чемпіон.

Данські хокеїсти Маттіас Асперуп та Нік Олесен здали позитивні тести на коронавірус.

Про це повідомляє nrk.no.

Гравці летіли до Пекіна з рештою хокеїстів збірної.

Разом із данцями в одному літаку летіли й норвезькі спортсмени з інших видів спорту, зокрема біатлону. Повідомляється, що спортсмени перебували у різних частинах літака.

Нагадаємо, збірна Данії з хокею зіграє в одній групі з командами з Чехії, Швейцарії та ОКР.

Раніше повідомлялося, що після прильоту до Китаю двоє людей з норвезької делегації (не спортсмени) вже склали позитивні тести на COVID-19. Примітно, що обидва нещодавно перехворіли на коронавірус. Зазначалося, що, крім біатлоністів, літаком летіли норвезькі лижники.