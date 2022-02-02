У шведській олімпійській делегації виявили два випадки COVID-19

Шведи були в одному літаку з норвежцями

Джерело - Чемпіон.

У шведській делегації виявили два позитивні випадки коронавірусу після прильоту до Пекіна.

Про це повідомляє SVT.

За даними джерела, коронавірус виявили у представників гірськолижної збірної. Їхні імена не називаються, але відомо, що це не Сара Ектор і не Анна Свенн-Ларссон, які вважаються претендентками на медалі.

Зазначимо, шведська делегація перебувала на одному борту з норвежцями та датчанами, які також прямували до Пекіна на Олімпіаду.

Раніше повідомлялося, що після прильоту до Китаю двоє людей з норвезької делегації (не спортсмени) вже склали позитивні тести на COVID-19. Примітно, що всі вони нещодавно перехворіли на коронавірус.

Національний олімпійський комітет (НОК) Норвегії підтвердив інформацію, що на борту літака зі спортсменами, що летіли з Осло до Пекіна, знаходилася мінімум одна заражена коронавірусом людина.