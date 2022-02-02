Керівник МОК під час Олімпіади планує зустрітися з Пен Шуай

Китаянка звинувачувала партійного чиновника у зґвалтуванні, а потім зникла

Керівник МОК Томас Бах під час Зимової Олімпіади-2022 планує зустрітися з Пен Шуай, яка раніше вважалася зниклою після звинувачень у зґвалтуванні віцепрем'єра Китаю.

Про це заявила голова організації Армія тих, хто вижив Джулі Енн Ріверс-Кокран.

"Це не тільки жахлива, а й дуже небезпечна ідея, яка не враховує наслідків травми, яка ще й може посилити ситуацію. Припускати, що Шуай може говорити від себе, м'яко кажучи, легковажно. МОК нічого не враховує. Якщо жертва відмовляється від звинувачень, це зазвичай робиться під тиском. З боку МОК ця витівка є безвідповідальною і лише нагадує про попередню бездіяльність", - зазначила Ріверс-Кокран.

Раніше WTA відмовилася від проведення турнірів у Китаї через справу Пен Шуай.