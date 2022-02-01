Тарасова - про спілкування спортсменів зі ЗМІ

Російська наставниця з фігурного катання Тетяна Тарасова нічого поганого не бачить у тому, що українські спортсмени не спілкуватимуться зі ЗМІ російською мовою під час Олімпіади в Пекіні.

Про це заявила сама Тарасова.

"А що в цьому такого? Ви ж знаєте, що їхній президент видав указ, щоб вони не розмовляли російською. Якщо до нашого спортсмена (ОКР - прим) підійдуть і попросять говорити українською, він також не буде на ньому говорити", - зазначила Тарасова.

Раніше український фігурист Іван Шмуратко англійською мовою відповідав на запитання журналістів, у тому числі на ті, що були поставлені російською.