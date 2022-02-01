Жюльєн отримав травму

Джерело - Чемпіон.

Збірною Канади з хокею на Олімпіаді не зможе керувати наставник Клод Жюльєн.

Про це повідомляє пресслужба IIHF.

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Досвідчений тренер отримав травму, коли під час тренувального збору впав на лід та зламав собі ребра. Лікарі заборонили йому переліт до Китаю.

На Олімпіаду Жюльєн не поїде, тому головним тренером призначили Джеремі Коллітона. Раніше наставник працював з Чикаго Блекхоукс у НХЛ, а також в АХЛ та Швеції.