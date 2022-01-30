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Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022

Сьогодні 17:35 15443 0
Турнір стартує 9 лютого 2022 року
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022
#Канада, #Латвія, #Олімпіада, #Пекін, #США, #Фінляндія

Джерело - Чемпіон.

Із 9 по 20 лютого у Пекіні на зимових Олімпійських іграх-2022 відбудеться чоловічий хокейний турнір.

У хокейному турнірі візьмуть участь 12 хокейних збірних - це 8 найкращих збірних згідно з рейтингом IIHF після ЧС-2020 (Канада, ОКР, Фінляндія, Швеція, Чехія, США, Німеччина та Швейцарія), 3 збірні (Данія, Латвія та Словаччина), які перемогли в олімпійській кваліфікації та збірна Китаю як країна, яка проводить зимову Олімпіаду.

На груповому етапі олімпійського турніру збірні розподілені на три групи по чотири команди, кожна з яких проведе по три матчі - з кожної у своїй групі. Переможці груп, плюс одна збірна, яка показала найкращий результат серед команд, що не посіли перші місця в групах, одразу виходять до чвертьфіналу. Інші 8 команд за вихід до чвертьфіналу грають у кваліфікаційному раунді, пари якого формуються за принципом найвищий із найменшим у загальному рейтингу.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Склади груп турніру:

  1. США, Китай, Канада, Німеччина
  2. ОКР, Швейцарія, Чехія, Данія
  3. Швеція, Латвія, Фінляндія, Словаччина

Розклад матчів хокейного турніру

Груповий етап

1-й тур

9 лютого (середа)

  • 10:40. Група В. ОКР -  Швейцарія
  • 15:10. Група В. Чехія - Данія

10 лютого (четвер)

  • 06:15. Група С. Швеція -  Латвія
  • 10:40. Група С. Фінляндія - Словаччина
  • 15:15. Група А. США -  Китай
  • 15:15. Група А. Канада - Німеччина

2-й тур

11 лютого (п'ятниця)

  • 06:15. Група В. Данія - ОКР
  • 10:45. Група В. Чехія - Швейцарія
  • 10:45. Група С. Швеція -  Словаччина
  • 15:15. Група С. Латвія - Фінляндія

12 лютого (субота)

  • 06:15. Група А. Канада - США
  • 10:45. Група А. Німеччина -  Китай

3-й тур

  • 15:15. Група В. ОКР -  Чехія
  • 15:15. Група В. Швейцарія - Данія

13 лютого (неділя)

  • 07:15. Група С. Словаччина - Латвія
  • 10:45. Група С. Фінляндія - Швеція
  • 15:15. Група А. Китай -  Канада
  • 15:15. Група А. США -  Німеччина

Плей-оф

15 лютого (вівторок). Плей-оф. Кваліфікація

  • 06:15. ? - ?
  • 06:15   ? - ?
  • 10:45   ? - ?
  • 15:15   ? - ?

16 лютого (середа). Чвертьфінали

  • 06:15   ? - ?
  • 08:00   ? - ?
  • 10:45   ? - ?
  • 15:30   ? - ?

18 лютого (п'ятниця). Півфінали

  • 06:15   ? - ?
  • 15:15   ? - ?

19 лютого (субота). Матч за третє місце

  • 15:15   ? - ?

20 лютого (неділя). Фінал

  • 06:15   ? - ?
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