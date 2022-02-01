Підручний: Ми з Санітрою постійно на зв'язку

Під час пристрілки на стрільбищі у Пекіні українським біатлоністам допомагав Олександр Кравченко, який перебуває на зв'язку з головним тренером Юраєм Санітрою.

Про це заявив капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний.

"Як відсутність Юрая Санітри може вплинути на підготовку команди? Сподіваюсь, і не лише я, але і всі хлопці, що це ніяк не вплине, тому що ми постійно на зв’язку. Звичайно, погано, що він не бачить, що ми робимо на стрільбищі, на трасі, але у нього є помічник - Олексій Кравченко. Вчора під час пристрілки на стрільбищі, поки немає Юрая, нам допомагав Олександр Кравченко (прим. батько Олексія, тренер жіночої збірної). Вони тримають набагато тісніший зв’язок, ніж ми з Юраєм, а Юрай, в свою чергу, передає завдання через тренерів нам.