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Підручний: Ми з Санітрою постійно на зв'язку

Сьогодні 07:55 73 0
Біатлоніст - про підготовку без головного тренера
Підручний: Ми з Санітрою постійно на зв'язку
#Дмитро Підручний, #Юрай Санітра

Джерело - Український біатлон.

Під час пристрілки на стрільбищі у Пекіні українським біатлоністам допомагав Олександр Кравченко, який перебуває на зв'язку з головним тренером Юраєм Санітрою.

Про це заявив капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний.

"Як відсутність Юрая Санітри може вплинути на підготовку команди? Сподіваюсь, і не лише я, але і всі хлопці, що це ніяк не вплине, тому що ми постійно на зв’язку. Звичайно, погано, що він не бачить, що ми робимо на стрільбищі, на трасі, але у нього є помічник - Олексій Кравченко. Вчора під час пристрілки на стрільбищі, поки немає Юрая, нам допомагав Олександр Кравченко (прим. батько Олексія, тренер жіночої збірної). Вони тримають набагато тісніший зв’язок, ніж ми з Юраєм, а Юрай, в свою чергу, передає завдання через тренерів нам.

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Чекаємо, що Юрай якнайшвидше одужає і приєднається до команди!", - сказав Підручний.

Раніше визначились терміни самоізоляції Санітри.

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