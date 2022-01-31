Зеленський не збирається відвідувати відкриття Олімпіади в Пекіні

Президент України не відвідає Китай найближчим часом

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський не має наміру відвідати відкриття Олімпійських ігор у Пекіні.

Відповідний коментар він дав РБК-Україна.

"Станом на сьогодні у календарі Володимира Зеленського немає візиту до Китаю. Найближчими днями у президента заплановані зустрічі у Києві: з Моравецьким, Джонсоном, Рютте, Ердоганом", – сказав Никифоров.

Олімпіада в Китаї відбуватиметься з 4 по 20 лютого.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект Про антидопінгову діяльність у спорті.