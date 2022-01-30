Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний має стандартні умови перебування в олімпійському селищі Пекіну.

Про це заявив сам біатлоніст.

"Які враження від олімпійського селища? Загалом, нічого особливого - стандартні добрі умови. Сказати щось погане - не можу, нічого критичного немає. Є деякі моменти, але вони бувають у будь-якому готелі. Кімната простенька, тут є все найнеобхідніше. Загалом все добре і комфортно. Не потрібно далеко ходити, все близько: до їдальні, до транспорту на стадіон, до тесту, до пральних машин, до фітнесу - все в межах п'яти-семи хвилин. Немає жодних нарікань, все відбувається швидко, немає черг.

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Я люблю прохолоду у кімнаті, і для мене комфортна температура. Деякі члени команди скаржилися, що було холодно і їм принесли додаткові обігрівачі, і зараз немає жодних претензій. Щодо +12 у кімнаті. Потрібно звернути увагу, що термометр стоїть біля дверей, а від дверей простягає. Зараз у мене в кімнаті +17, але якщо відчиню двері на 5 хвилин, то покаже +10. Загалом у кімнаті температура 19-20 градусів.

Як щодо харчування? Вибір є: не такий великий, як хотілося б, але його достатньо. Не знаю, звичайно, що буде через тиждень-два, чи не приїдяться мені ці страви, але поки що нормально", - зазначив Підручний.