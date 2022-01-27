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Збірна України з біатлону прибула до Пекіна

Сьогодні 11:54 81 0
27 січня українські біатлоністи успішно приземлилися у столиці Китаю
Збірна України з біатлону прибула до Пекіна
#Олена Білосюк, #Дар'я Блашко, #Юлія Джима, #Антон Дудченко, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Юрай Санітра, #Артем Тищенко, #Богдан Цимбал

Джерело - sport.ua.

Збірна України з біатлону у складі делегації з 23 осіб прибула до Пекіна, де у лютому відбудуться Олімпійські ігри 2022.

Про це повідомляє Sport.ua.

До складу чоловічої збірної на Олімпіаду увійшли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.

У жіночих гонках Україну представлятимуть Юлія Джима, Валя Семеренко, Дар'я Блашко, Ірина Петренко та Олена Білосюк.

Актуально: Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок

Спортсмени, тренерський штаб та сервіс-бригада сьогодні, 27 січня, вранці приземлилися в аеропорту Шоуду.

Нагадаємо, біатлонний турнір на Олімпіаді у Пекіні відбудуться з 5 по 19 лютого. Змагальну програму відкриє змішана естафета.

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