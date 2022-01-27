Збірна України з біатлону прибула до Пекіна

27 січня українські біатлоністи успішно приземлилися у столиці Китаю

Збірна України з біатлону у складі делегації з 23 осіб прибула до Пекіна, де у лютому відбудуться Олімпійські ігри 2022.

Про це повідомляє Sport.ua.

До складу чоловічої збірної на Олімпіаду увійшли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.

У жіночих гонках Україну представлятимуть Юлія Джима, Валя Семеренко, Дар'я Блашко, Ірина Петренко та Олена Білосюк.

Спортсмени, тренерський штаб та сервіс-бригада сьогодні, 27 січня, вранці приземлилися в аеропорту Шоуду.

Нагадаємо, біатлонний турнір на Олімпіаді у Пекіні відбудуться з 5 по 19 лютого. Змагальну програму відкриє змішана естафета.