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Збірна України з біатлону вилетіла у Китай

Сьогодні 19:02 113 0
Уже 5-го лютого українці вийдуть на старт.
Збірна України з біатлону вилетіла у Китай
Фото - Getty Images
#Олімпійські ігри-2022, #Пекін, #збірна України з біатлону

Джерело - suspilne.media.

Збірні України з біатлону вилетіли у Пекіна для участі в Олімпійських іграх.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Загалом українська делегація складається з 23-х осіб - 10 спортсменів і 13 членів тренерського штабу та сервісної бригади.

Склад збірної України на Олімпійські ігри

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.

Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Дар'я Блашко, Ірина Петренко.

Тренерський штаб: Юрай Санітра, Урош Велепець, Олександр Кравченко, Олексій Кравченко, Ігор Ященко; лікарі - Олексій Писаренко, Богдан Братков; масажисти - Михайло Гуменяк, Дмитро Пухов.

Сервіс-бригада: Оле Бьорн Треттеруд, Іван Білосюк, Дмитро Бобков, Сергій Михайличенко.

Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок

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