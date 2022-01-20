Збірна Данії назвала заявку хокеїстів на дебютну Олімпіаду

Чоловічий хокейний турнір стартує 9 лютого

Джерело - Чемпіон.

Збірна Данії з хокею визначилася зі складом на Олімпіаду-2022.

Про це повідомляє пресслужба IIHF.

Для данців це буде дебютний виступ на хокейному турнірі Олімпіади.

Воротарі: Себастьян Дам (Клагенфюрт), Фредерік Діков (Крістіандс), Патрік Галбрайт (Сондейськи).

Захисники: Філіп Бруггіссер (Фіштаун), Йеспер Йенсен Обо (Крефелд), Ніколас Б. Йенсен (Берлін), Еміль Крістенсен (Пустерталь), Олівер Ларсен (Міккелі), Матіас Лассен (Мальме), Маркус Лаурідсен, Олівер Ларудідсен (Мальме).

Нападники: Маттіас Асперуп (Херлєв), Матіас Бау Хансен (Хернінг), Міккель Бодкер (Лугано), Юліан Якобсен (Альборг), Єспер Єнсен (Тімра), Ніклас Єнсен (Йокеріт), Мортен Мадсен (Тімра), Микола Мейер (Відень), Франс Нільсен (Берлін), Нік Олесен (Брюнас), Мортен Поульсен (Хернінг), Петер Регін (Амбрі-Піотта), Патрік Руссель (Лінчепінг), Фредерік Сторм (Інгольштадт).

Данія у групі зіграє проти ОКР, Чехії та Швейцарії.

Раніше збірна Швейцарії з хокею опублікувала заявку на Олімпіаду-2022.