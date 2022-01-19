Збірна Швейцарії з хокею опублікувала заявку на Олімпіаду-2022

Майже всі гравці представляють чемпіонат Швейцарії

Джерело - Чемпіон.

Збірна Швейцарії із хокею визначила склад на Олімпійські Ігри-2022, що відбудуться у Пекіні з 4 по 20 лютого.

Про це повідомляє пресслужба IIHF.

Відзначимо наявність багатьох хокеїстів з досвідом гри у НХЛ: Берра, Діас, Мюллер, Вебер, Андрігетто.

Воротарі: Рето Берра (Фрібург), Лео Дженоні (Цуг), Йорен ван Поттелберг (Біль).

Захисники: Сантері Алатало (Лугано), Рафаель Діас (Фрібург), Міхал Фора (Амбрі), Роман Леффель (Лугано), Крістіан Марті (Цюріх), Мірко Мюллер (Лугано), Рамон Унтерсандер (Берн), Яннік Вебер (Цюрих).

Форварди: Андрес Амбюль (Давос), Свен Андрігетто (Цюріх), Енцо Корві (Давос), Гаетан Хаас (Біль), Фабріс Херцог (Цуг), Грегорі Хофманн (Цуг), Денис Холленштейн (Цюріх), Денис Малгін (Цюрих) Сімон Мозер (Берн), Кілліан Моттет (Фрібург), Свен Сентелер (Цуг), Даріо Сіміон (Цуг), Жоель Вермін (Женева).

У групі Швейцарія зіграє проти Чехії, Данії та ОКР.