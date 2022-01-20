Україна здобула чотири ліцензії на Олімпіаду-2022 у фігурному катанні

Джерело - Суспільне.
Українські фігуристи завоювали чотири ліцензії на Олімпійські ігри у Пекіні.
Про це повідомляє Суспільне.
Актуально: Україна здобула дві ліцензії в бобслеї на Олімпійські ігри-2022
Загалом нашу команду представлять шість учасників.
До складу національної команди України увійшли:
Чоловіче одиночне катання: Іван Шмуратко (особисті змагання, командний турнір)
Жіноче одиночне катання: Анастасія Шаботова (особисті, команда)
Танці на льоду: Олександра Назарова та Максим Нікітін (особисті, команда)
Спортивні пари: Софія Голіченко та Артем Даренський (лише команда)
Нагадаємо, квитки на Олімпіаду в Пекіні не продаватимуть.