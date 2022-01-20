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Україна здобула чотири ліцензії на Олімпіаду-2022 у фігурному катанні

Сьогодні 13:26 157 0
У чотирьох з п'яти видах програми Україна буде представлена на Олімпіаді-2022.
Україна здобула чотири ліцензії на Олімпіаду-2022 у фігурному катанні
#Олімпіада-2022, #Пекін, #Фігурне катання

Джерело - Суспільне.

Українські фігуристи завоювали чотири ліцензії на Олімпійські ігри у Пекіні.

Про це повідомляє Суспільне.

Актуально: Україна здобула дві ліцензії в бобслеї на Олімпійські ігри-2022

Загалом нашу команду представлять шість учасників.

До складу національної команди України увійшли: 

Чоловіче одиночне катання: Іван Шмуратко (особисті змагання, командний турнір)
Жіноче одиночне катання: Анастасія Шаботова (особисті, команда)
Танці на льоду: Олександра Назарова та Максим Нікітін (особисті, команда)
Спортивні пари: Софія Голіченко та Артем Даренський (лише команда)

Нагадаємо, квитки на Олімпіаду в Пекіні не продаватимуть.

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