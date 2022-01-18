Квитки на Олімпіаду в Пекіні не продаватимуть

Квитки на зимові Олімпійські ігри, які мають розпочатися 4 лютого, не продаватимуться.

Про це повідомляє Reuters.

Як заявив оргкомітет Ігор, це рішення ухвалено у зв’язку з пандемією COVID-19.

Оргкомітет посилається на складну ситуацію з COVID-19 та необхідність захисту персоналу та глядачів Олімпіади.

У вересні організатори змагань заявили, що на Іграх не буде міжнародних глядачів відповідно до політики запобігання поширенню COVID-19, згідно з якою кордони Китаю майже закриті для міжнародних мандрівників.

Місцеві глядачі, які отримають квитки, повинні суворо дотримуватися заходів профілактики COVID-19 до, під час та після відвідування Олімпійських заходів, зазначили в оргкомітеті.

Додаткових подробиць щодо того, як будуть поширюватися квитки, наразі не надано.

Нагадаємо, повний розклад зимових Олімпійських ігор.