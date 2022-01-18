Україна здобула шість ліцензій на Олімпіаду-2022 у лижних перегонах

Джерело - Суспільне Спорт.
Визначився склад збірної України з лижних перегонів на Олімпіаду у Пекіні.
Про це повідомляє Суспільне.
Україна буде представлена в 11 медальних дисциплінах з 12 можливих. У складі нашої команди виступатимуть 6 лижників.
Чоловіки: Олексій Красовський, Руслан Перехода
Жінки: Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Валентина Камінська
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Для Анцибор - це буде четвертий виступ на Олімпійських іграх. Красовський та Камінська втретє виступатимуть на Олімпіаді, а Перехода - вдруге (також Сочі-2014).
Дебютанти у складі цієї команди - Олег та Кроль.
Нагадаємо, квитки на Олімпіаду в Пекіні не продаватимуть.