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Названо склад збірної Білорусі з біатлону на Олімпійські ігри

Сьогодні 20:25 133 0
Зимові Олімпійські ігри відбудуться у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року
Названо склад збірної Білорусі з біатлону на Олімпійські ігри
#Олімпіада-2022, #Олімпійські ігри-2022

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 січня, на засіданні виконкому Національного олімпійського комітету Білорусі було затверджено склад команди з біатлону на зимові Олімпійські ігри 2022 року у Пекіні.

Про це повідомляє пресслужба НОУ Білорусі.

На Олімпіаді-2022 виступатимуть:

Жінки: Дінара Алімбекова, Анна Сола, Ірина Лещенко, Ірина Кручинкіна, Олена Кручинкіна.

Чоловіки: Антон Смольський, Максим Воробей, Микита Лобастов, Дмитро Лазовський, Роман Єлетнов.

Актуально: Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок

У загальному заліку нинішнього розіграшу Кубка світу найкраща з білоруських біатлоністок Дінара Алімбекова посідає третє місце. У чоловіків Антон Смольський іде сьомим. Сьомий етап Кубка світу проходитиме в Антхольці з 20 по 23 січня.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.

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