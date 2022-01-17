Названо склад збірної Білорусі з біатлону на Олімпійські ігри

Зимові Олімпійські ігри відбудуться у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 січня, на засіданні виконкому Національного олімпійського комітету Білорусі було затверджено склад команди з біатлону на зимові Олімпійські ігри 2022 року у Пекіні.

Про це повідомляє пресслужба НОУ Білорусі.

На Олімпіаді-2022 виступатимуть:

Жінки: Дінара Алімбекова, Анна Сола, Ірина Лещенко, Ірина Кручинкіна, Олена Кручинкіна.

Чоловіки: Антон Смольський, Максим Воробей, Микита Лобастов, Дмитро Лазовський, Роман Єлетнов.

У загальному заліку нинішнього розіграшу Кубка світу найкраща з білоруських біатлоністок Дінара Алімбекова посідає третє місце. У чоловіків Антон Смольський іде сьомим. Сьомий етап Кубка світу проходитиме в Антхольці з 20 по 23 січня.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.