Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок

Джерело - Чемпіон.
Із 5 по 19 лютого у Пекіні на зимових Олімпійських іграх-2022 відбудуться біатлонні гонки.
Розклад біатлонних гонок
5 лютого (субота)
11:00. Змішана естафета
7 лютого (понеділок)
11:00. Індивідуальна гонка 15 км. Жінки
8 лютого (вівторок)
10:30. Індивідуальна гонка 20 км. Чоловіки
Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
11 лютого (п'ятниця)
11:00. Спринт 7,5 км. Жінки
12 лютого (субота)
11:00. Спринт 7,5 км. Чоловіки
13 лютого (неділя)
11:00. Гонка переслідування 10 км. Жінки
12:45. Гонка переслідування 12,5 км. Чоловіки
15 лютого (вівторок)
11:00. Естафета 4х7,5 км. Чоловіки
16 лютого (середа)
09:45. Естафета 4х6 км. Жінки
18 лютого (п'ятниця)
11:00. Мас-старт 15 км. Чоловіки
19 лютого (субота)
11:00. Мас-старт 12,5 км. Жінки