Данія та Нідерланди приєдналися до дипломатичного бойкоту Олімпіади у Пекіні

Джерело - Reuters.
Данія не спрямовуватиме офіційну дипломатичну делегацію на зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні через проблеми з правами людини в Китаї.
Про це заявив міністр закордонних справ Йєппе Кофод.
"Не секрет, що ми дуже стурбовані ситуацією з правами людини в Китаї. Уряд вирішив, що ми не відвідуватимемо Олімпійські у Китаї", - зазначив Кофод.
Нідерланди також не надсилатимуть дипломатичну делегацію на Ігри в Пекіні через обмеження, пов'язані з COVID-19.
"Через заходи щодо боротьби з коронавірусом у Китаї будуть лише обмежені можливості для двосторонніх контактів із приймаючою країною, де можна було б предметно обговорити серйозне занепокоєння Нідерландів ситуацією з правами людини", - заявив представник міністерства закордонних справ.
6 грудня США оголосили про дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні. Ініціативу підтримали Австралія, Велика Британія, Канада та Японія.
Нагадаємо КНДР відмовилася від участі в Олімпіаді-2022 у Пекіні.