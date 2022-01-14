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Данія та Нідерланди приєдналися до дипломатичного бойкоту Олімпіади у Пекіні

Сьогодні 22:09 133 0
Шість країн підтримали ініціативу США
Данія та Нідерланди приєдналися до дипломатичного бойкоту Олімпіади у Пекіні
#Олімпіада-2022

Джерело - Reuters.

Данія не спрямовуватиме офіційну дипломатичну делегацію на зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні через проблеми з правами людини в Китаї.

Про це заявив міністр закордонних справ Йєппе Кофод.

"Не секрет, що ми дуже стурбовані ситуацією з правами людини в Китаї. Уряд вирішив, що ми не відвідуватимемо Олімпійські у Китаї", - зазначив Кофод.

Нідерланди також не надсилатимуть дипломатичну делегацію на Ігри в Пекіні через обмеження, пов'язані з COVID-19.

"Через заходи щодо боротьби з коронавірусом у Китаї будуть лише обмежені можливості для двосторонніх контактів із приймаючою країною, де можна було б предметно обговорити серйозне занепокоєння Нідерландів ситуацією з правами людини", - заявив представник міністерства закордонних справ.

6 грудня США оголосили про дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні. Ініціативу підтримали Австралія, Велика Британія, Канада та Японія.

Нагадаємо КНДР відмовилася від участі в Олімпіаді-2022 у Пекіні.

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