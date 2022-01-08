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КНДР відмовилася від участі в Олімпіаді-2022 у Пекіні

Сьогодні 11:40 176 0
Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого
КНДР відмовилася від участі в Олімпіаді-2022 у Пекіні
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) відмовилася від участі у зимових Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні (Китай).

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

"США і підконтрольні їм сили стають все більш неприкритими у своїх діях проти Китаю, спрямованих на запобігання успішному відкриттю Олімпійських ігор. Ми не зможемо взяти участь в Олімпійських іграх через дії ворожих сил та всесвітню пандемію. Ми повністю підтримуємо китайських товаришів у їхній роботі з організації чудового та чудового олімпійського фестивалю", - наголошується у листі, який КНДР направила до оргкомітету Олімпіади в Пекіні.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого.

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