Новий штам коронавірусу може вплинути на графік Олімпіади

У двох людей виявили новий штам вірусу – омікрон.

У китайському місті Аньян запроваджено локдаун через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Associated Press

У понеділок, 10 січня, було в Аньяні було виявлено два випадки зараження новим штамом коронавірусу – омікроном.

В Аньяні проживає 5,5 млн осіб. Людям їм заборонено виходити на вулиці. Також на дороги не допускається будь-який транспорт, не пов'язаний з екстреними службами.

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Терміни карантину невідомі. Раніше локдаун був введений у містах Сіань та Ючжоу.

Офіційний представник оргкомітету зимової Олімпіади в Пекіні Хуан Чунь заявив, що поширення омікрону за найгіршого сценарію може вплинути на графік Ігор.

Нагадаємо, Олімпійський комітет Швейцарії закликав МОК перенести Олімпіаду-2022.