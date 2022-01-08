Олімпійський комітет Швейцарії закликав МОК перенести Олімпіаду-2022

Олімпійський комітет Швейцарії закликав Міжнародний олімпійський комітет (МОК) перенести Олімпійські ігри 2022 року, які відбудуться у Пекіні (Китай).

Про це заявив глава НОК Швейцарії Ральф Штоклі.

"Ми майже кожен день чуємо, що все нові спортсмени заражаються коронавірусом, через що не можуть відібратися на Олімпіаду. У нас уже не так багато часу до церемонії відкриття, але ми можемо ще обговорити можливість перенесення. Якщо на Ігри не зможуть приїхати найкращі спортсмени, то ситуація буде складною.