Олімпійський комітет Швейцарії закликав МОК перенести Олімпіаду-2022

Джерело - RTS.
Олімпійський комітет Швейцарії закликав Міжнародний олімпійський комітет (МОК) перенести Олімпійські ігри 2022 року, які відбудуться у Пекіні (Китай).
Про це заявив глава НОК Швейцарії Ральф Штоклі.
"Ми майже кожен день чуємо, що все нові спортсмени заражаються коронавірусом, через що не можуть відібратися на Олімпіаду. У нас уже не так багато часу до церемонії відкриття, але ми можемо ще обговорити можливість перенесення. Якщо на Ігри не зможуть приїхати найкращі спортсмени, то ситуація буде складною.
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Це не вимога, але ми пропонуємо обговорити такий варіант. Ситуація складна, особливо для європейських країн, де розвинений зимовий спорт", - зазначив Штоклі.