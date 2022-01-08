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Олімпійський комітет Швейцарії закликав МОК перенести Олімпіаду-2022

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Функціонер пояснив, що пропозиція пов'язана зі складною ситуацією з коронавірусом
Олімпійський комітет Швейцарії закликав МОК перенести Олімпіаду-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - RTS.

Олімпійський комітет Швейцарії закликав Міжнародний олімпійський комітет (МОК) перенести Олімпійські ігри 2022 року, які відбудуться у Пекіні (Китай).

Про це заявив глава НОК Швейцарії Ральф Штоклі.

"Ми майже кожен день чуємо, що все нові спортсмени заражаються коронавірусом, через що не можуть відібратися на Олімпіаду. У нас уже не так багато часу до церемонії відкриття, але ми можемо ще обговорити можливість перенесення. Якщо на Ігри не зможуть приїхати найкращі спортсмени, то ситуація буде складною.

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Це не вимога, але ми пропонуємо обговорити такий варіант. Ситуація складна, особливо для європейських країн, де розвинений зимовий спорт", - зазначив Штоклі.

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