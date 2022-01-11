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На Олімпійських іграх-2022 не усуватимуть збірні за один випадок коронавірусу

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Визначилися правила ковід-протоколу на ОІ-2022
На Олімпійських іграх-2022 не усуватимуть збірні за один випадок коронавірусу
#Олімпійські ігри-2022

Джерело - Матч ТВ.

Збірні не відсторонятимуться від участі в зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні у разі зараження коронавірусом одного з членів команди.

Про це повідомив Міжнародний олімпійський комітет.

Якщо спортсмен здав позитивний тест на коронавірус, він буде ізольований у лікарні чи ізоляторі.

  АктуальноПекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Умови виходу з ізоляції під час Олімпіади - два негативні тести на COVID-19 з інтервалом не менше ніж 24 години, температура тіла в нормі протягом трьох днів поспіль, відсутність симптомів коронавірусу.

При цьому всі члени команди, що близько контактували із зараженим, зможуть продовжити участь у змаганнях за дотримання цілого ряду правил протоколу.

Нагадаємо, Олімпійський комітет Швейцарії закликав МОК перенести Олімпіаду-2022.

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