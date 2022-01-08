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У Китаї прокоментували рішення КНДР не брати участь в Олімпіаді

Сьогодні 14:11 178 0
Ван Веньбін - про рішення КНДР
У Китаї прокоментували рішення КНДР не брати участь в Олімпіаді
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбін розуміє рішення влади КНДР не брати участь в Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні. 

Про це заявив сам функціонер.

"Китай та КНДР - близькі сусіди. Країни традиційно підтримують добросусідські стосунки. З того часу, як ми почали займатися підготовкою до Ігор, КНДР надавала активну підтримку.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

КНДР із деяких причин не зможе взяти участь в Іграх. Китай висловлює повне розуміння. Ми готові й надалі зміцнювати контакти та співпрацю між країнами у низці сфер, включаючи спорт", - сказав Веньбін.

Зазначимо, що спортсмени з КНДР також не брали участь в Олімпіаді в Токіо (Японія), що проходила у 2020 році.

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