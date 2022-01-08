У Китаї прокоментували рішення КНДР не брати участь в Олімпіаді

Ван Веньбін - про рішення КНДР

Джерело - Чемпіон.

Офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбін розуміє рішення влади КНДР не брати участь в Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні.

Про це заявив сам функціонер.

"Китай та КНДР - близькі сусіди. Країни традиційно підтримують добросусідські стосунки. З того часу, як ми почали займатися підготовкою до Ігор, КНДР надавала активну підтримку.

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КНДР із деяких причин не зможе взяти участь в Іграх. Китай висловлює повне розуміння. Ми готові й надалі зміцнювати контакти та співпрацю між країнами у низці сфер, включаючи спорт", - сказав Веньбін.

Зазначимо, що спортсмени з КНДР також не брали участь в Олімпіаді в Токіо (Японія), що проходила у 2020 році.