Санітра: Плануємо пік форми на лютий - до Олімпііди-2022

Джерело - Суспільне спорт.
Тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра сподівається, що команда вийде на пік форми у лютому, коли відбудеться Олімпіада-2022.
Про це заявив сам фахівець.
"Не очікую, що вже на завтрашньому старті проявиться результат цього збору, тому що хочу вивести спортсменів на пік наприкінці січня - на початку лютого, до Олімпійських ігор.
Буду радий, якщо вийде добре стріляти та достойно пробігти зі своїми суперниками", - сказав Санітра.
З 7 січня стартує етап Кубка світу в Обергофі.
Раніше, у лідера збірної Росії виявили коронавірус перед стартом Кубка світу.