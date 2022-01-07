Санітра: Плануємо пік форми на лютий - до Олімпііди-2022

Тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра сподівається, що команда вийде на пік форми у лютому, коли відбудеться Олімпіада-2022.

Про це заявив сам фахівець.

"Не очікую, що вже на завтрашньому старті проявиться результат цього збору, тому що хочу вивести спортсменів на пік наприкінці січня - на початку лютого, до Олімпійських ігор.

Буду радий, якщо вийде добре стріляти та достойно пробігти зі своїми суперниками", - сказав Санітра.