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Санітра: Плануємо пік форми на лютий - до Олімпііди-2022

Сьогодні 11:17 98 0
Фахівець - про підготовку українських біатлоністів
Санітра: Плануємо пік форми на лютий - до Олімпііди-2022
#Юрай Санітра

Джерело - Суспільне спорт.

Тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра сподівається, що команда вийде на пік форми у лютому, коли відбудеться Олімпіада-2022.

Про це заявив сам фахівець.

"Не очікую, що вже на завтрашньому старті проявиться результат цього збору, тому що хочу вивести спортсменів на пік наприкінці січня - на початку лютого, до Олімпійських ігор.

Буду радий, якщо вийде добре стріляти та достойно пробігти зі своїми суперниками", - сказав Санітра.

З 7 січня стартує етап Кубка світу в Обергофі.

Раніше, у лідера збірної Росії виявили коронавірус перед стартом Кубка світу.

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