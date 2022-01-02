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Пекін-2022. Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік

Сьогодні 12:45 3913 0
Змагання відбудуться із 2 по 20 лютого 2022 року
Пекін-2022. Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік
#медальний залік, #Олімпіада, #Пекін

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх-2022 у Пекіні будуть проводитися змагання у 15 дисциплінах з семи видів спорту: біатлону, бобслею (в тому числі скелетону), керлінгу, хокею, санного спорту, фігурного катання, шорт-треку і ковзанярського спорту, гірськолижного спорту, лижних гонок, фристайлу, лижного двоборства, стрибків з трампліна і сноуборду.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Усього розіграють 109 комплектів медалей - на сім більше, ніж уПхенчхані-2018. Нові дисципліни передбачені у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліна та сноуборді.

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