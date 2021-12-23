Гутцайт розповів про очікування від виступу українців на Олімпіаді-2022

Джерело - АСЖУ.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт вірить у потенціал нашої збірної з біатлону і маю надію, що їх непроста підготовка принесе результат в Пекіні.

Про це заявив сам Гутцайт.

"Будьмо відвертими, якщо ми привеземо з Пекіна-2022 бодай одну медаль, то це вже буде добре. Розумію, що нас поки що засмучують біатлоністи. З президентом федерації біатлону Володимиром Бринзаком ми спілкуємось щотижня і він відверто розповідає про всі невдачі на старті сезону. Я вірю в потенціал нашої збірної з біатлону і маю надію, що їх непроста підготовка принесе результат в Пекіні. Запевняю, що з боку міністерства зроблено усе необхідне для їх підготовки. У наших біатлоністів є все. Тепер слово за ними і їх тренерами. Ну, і побажаю їм трохи вдачі. Так само талан не завадить і нашим фристайлістам, які на початку зими набагато успішніші за біатлоністів. Я розмовляв з головним тренером збірної з фристайлу Енвером Аблаєвим і той каже, що його підопічні добре готові і націлені на результат. На жаль, сьогодні Пекін закрив усі олімпійські об’єкти. Кажуть, це все через Ковід-19. Я розумію, що спортивний світ обурюється і вважає, що китайці роблять усе під себе. Однак, коронавірус нікуди не зник, тому краще інколи перегнути палку. Я особисто важко перехворів на Ковід, тому знаю, що це таке", - зазначив Гутцайт.

Раніше, Гутцайт оцінив результати збірної України на Олімпіаді у Токіо.