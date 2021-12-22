Олімпійські ігри-2022 відбудуться без хокеїстів НХЛ

Джерело - sport.ua.
НХЛ та Профспілка гравців оголосили, що хокеїсти Ліги не братимуть участі в Олімпіаді-2022.
Про це повідомляє пресслужба ліги
Ще у вересні НХЛ погодилася відпустити гравців, але мала можливість змінити рішення, якщо погіршиться ситуація з коронавірусом.
Зараз Ліга була змушена зробити паузу в регулярному сезоні через масове поширення штаму омікрон (заразилося понад 100 гравців) і перенести 50 матчів.
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Більшість матчів перенесли на лютий, коли й мала відбутися пауза на Олімпіаду.
Хокеїстів НХЛ не буде на других поспіль Олімпійських Іграх.