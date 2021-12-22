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Олімпійські ігри-2022 відбудуться без хокеїстів НХЛ

Сьогодні 19:40 114 0
Вдруге поспіль хокеїсти Ліги не поїдуть на Ігри
Олімпійські ігри-2022 відбудуться без хокеїстів НХЛ
#НХЛ, #Олімпіада

Джерело - sport.ua.

НХЛ та Профспілка гравців оголосили, що хокеїсти Ліги не братимуть участі в Олімпіаді-2022.

Про це повідомляє пресслужба ліги

Ще у вересні НХЛ погодилася відпустити гравців, але мала можливість змінити рішення, якщо погіршиться ситуація з коронавірусом.

Зараз Ліга була змушена зробити паузу в регулярному сезоні через масове поширення штаму омікрон (заразилося понад 100 гравців) і перенести 50 матчів.

Актуально: Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад матчів чоловічого хокейного турніру

Більшість матчів перенесли на лютий, коли й мала відбутися пауза на Олімпіаду.

Хокеїстів НХЛ не буде на других поспіль Олімпійських Іграх.

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