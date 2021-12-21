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НХЛ призупинила регулярний чемпіонат до Різдва

Сьогодні 08:42 227 0
НХЛ призупинила регулярний чемпіонат до Різдва
#НХЛ

Джерело - championat.com.

Національна хокейна ліга офіційно оголосила про зупинення регулярного чемпіонату до Різдва.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

НХЛ та Асоціація гравців Національної хокейної ліги повідомили, що ігри, заплановані на 23 грудня, відкладені, щоб розпочати колективні канікули після матчів 21 грудня.

Клуби вирушають на вихідні з 22 по 25 грудня. 26 грудня всі гравці та персонал здадуть тести на COVID-19. 27 грудня, якщо ситуація із зараженнями буде стабільною, то розпочнуться матчі регулярного сезону.

Нагадаємо, НХЛ не відпустить хокеїстів на Олімпіаду в Пекіні.

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