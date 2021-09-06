Спортсмени отримали грошову винагороду

Джерело - Чемпіон.

Міський голова Києва Віталій Кличко вручив грошові винагороди киянам-призерам Олімпійських ігор в Токіо, а також їхнім тренерам.

Про це розповів сам очільник столиці.

П'ятеро спортсменів-киян, які вибороли з 3 по 6 місця, та 7 тренерів отримали грошову винагороду. А двоє бронзових призерів - також і відзнаку Київського міського голови Знак Пошани.

Усього в складі української збірної було 38 киян-олімпійців. Винагороду сьогодні отримали 5 олімпійських призерів: Ігор Рейзлін (фехтування), Дар’я Білодід (дзюдо), Ірина Геращенко (легка атлетика, стрибки у висоту), Яков Хаммо (дзюдо), Любов Басова (велоспорт-трек).

Так, за третє місце на Олімпіаді спортсмени отримали від міста 500 тис. грн, за четверте – 400 тис. грн, п’яте – 300 тис. грн, за шосте місце – 200 тис. грн.

Тренери олімпійців отримали від 75 до 325 тис. грн грошової винагороди.

Всього міська влада на матеріальну підтримку олімпійців та їхніх тренерів виділила 3 млн 150 тис. грн.