Марія не дуже хоче розвивати цю тему

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 на стрибках в висоту Марія Ласіцкене з команди ОКР не змінить своє відношення українки Ярослави Магучіх через спільні фотографії на Іграх.

Про це заявила сама спортсменка.

"Найголовніше, щоб Ярославі та іншим українським дівчатам було спокійно і комфортно. Щоб їх ніхто не смикав. Все інше не має значення. Ніякі заяви не змінять мого теплого ставлення і поваги до них. На цьому тему вважаю закритою, і ніяких коментарів з цього приводу більше не буде", - зазначила Ласіцкене.

Раніше, український каратист Станіслав Горуна своїм постом на підтримку стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, яка обіймалася з Марією Ласіцкене, хотів зупинити потік негативу.