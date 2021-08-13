Росія могла б надати українській легкоатлетці Ярославі Магучіх, яка сфотографувалася з представницею команди Олімпійського комітету Росії Марією Ласіцкене, політичний притулок.

Про це заявив депутат Держдуми Росії Віталій Мілонов.

"Якщо їй почнуть загрожувати, то Росія заступиться за неї. Наше завдання - це не вивезти всіх нормальних українців до Росії, а повернути Україну в нормальне русло. Якщо для Магучіх буде небезпека, то ми станемо її рятувати", сказав Мілонов.