 У Держдумі готові врятувати українку Магучіх | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Магучіх вперше прокоментувала фото із росіянкою Ласіцкене
Вчора 13:09 16382 7
Челсі оголосив про перехід Лукаку
Вчора 20:09 695
Магучіх: Я маю честь належати до лав Збройних Сил України
Вчора 18:57 3804
УАФ знайшла заміну Маркевичу
Вчора 18:29 2279 1
Маркевич залишається претендентом на посаду наставника збірної України
Вчора 13:25 2076 1
Зінченко отримує найменшу зарплату у Манчестер Сіті
Вчора 12:54 4171 1
Мессі став найбільш високооплачуваним гравцем в історії Ліги 1
Вчора 12:39 1729
Україна опустилася на 25-е місце у рейтингу ФІФА
Вчора 12:25 9916 2
Світоліна програла Конті у другому колі турніру у Монреалі
Вчора 08:41 1748 1
Селезньов влаштував конфлікт з Караваєвим
Вчора 08:08 4553 4
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Бенфіка перейменувала Twitter на честь Яремчука
Бенфіка перейменувала Twitter на честь Яремчука Valeriy Ruchka
11.08.2021 12:09 1937
Відео дня. Яремчук забив перший гол за Бенфіку в дебютній грі
Відео дня. Яремчук забив перший гол за Бенфіку в дебютній грі Андрій Твердохліб
11.08.2021 08:59 8177
Смакота дня. Беленюк отримав оригінальний падарунок
Смакота дня. Беленюк отримав оригінальний падарунок Андрій Твердохліб
10.08.2021 22:17 3256
15 українок, які зачарували світ на Олімпійських іграх у Токіо
15 українок, які зачарували світ на Олімпійських іграх у Токіо Андрій Твердохліб
10.08.2021 20:52 1327
Українські спортсмени здобули 10 медалей у Токіо, представляючи інші країни
Українські спортсмени здобули 10 медалей у Токіо, представляючи інші країни Андрій Твердохліб
10.08.2021 17:19 6849 6
Прямі трансляції
Навколо спорту

У Держдумі готові врятувати українку Магучіх

Сьогодні 11:25 972 1
Мілонов поспівчував легкоатлетці
У Держдумі готові врятувати українку Магучіх
#Магучіх

Джерело - obozrevatel.com.

Росія могла б надати українській легкоатлетці Ярославі Магучіх, яка сфотографувалася з представницею команди Олімпійського комітету Росії Марією Ласіцкене, політичний притулок.

Про це заявив депутат Держдуми Росії Віталій Мілонов.

"Якщо їй почнуть загрожувати, то Росія заступиться за неї. Наше завдання - це не вивезти всіх нормальних українців до Росії, а повернути Україну в нормальне русло. Якщо для Магучіх буде небезпека, то ми станемо її рятувати", сказав Мілонов.

Раніше, український каратист Станіслав Горуна своїм постом на підтримку стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, яка обіймалася з Марією Ласіцкене, хотів зупинити потік негативу.

Коментарі ()