 Магучіх: Я маю честь належати до лав Збройних Сил України | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Магучіх: Я маю честь належати до лав Збройних Сил України

Сьогодні 18:57 1000 0
Ярослава Магучіх вірна Україні
Магучіх: Я маю честь належати до лав Збройних Сил України
#Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх в черговий раз пояснила своє фото з російською спортсменкою на Олімпійських іграх в Токіо.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Шановні співвітчизники, я знаю, що моє фото з російською спортсменкою викликало великий резонанс. Хочу пояснити, що відбулось. 

Виступити на Олімпіаді - мрія і сенс ВСЬОГО життя кожного спортсмена! Словами не передати емоції у мить, коли моя МРІЯ збулась! Мені підкорилась не тільки висота, але й олімпійська медаль! 

Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ. 

Хочу всіх запевнити: я маю честь належати до лав військовослужбовців Збройних Сил України, які захищають країну у російсько-українській війні. Шаную наших воїнів, які дають всім нам можливість працювати, тренуватись, жити мирним життям! 

Я вірна Україні. Розумію, що відбулось. Хочу закликати всіх бути обережними, бо ворог готовий на все.

Для мене це досвід, який робить мене сильнішою. 

Попереду – нові старти, наші нові перемоги. Я готова до них. Дякую за підтримку!", - відзначила Магучіх.

Раніше, український каратист Станіслав Горуна своїм постом на підтримку стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, яка обіймалася з Марією Ласіцкене, хотів зупинити потік негативу.

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