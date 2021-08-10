Три українські призери Олімпійських ігор отримають по квартирі

Троє львів’ян, які вибороли медалі на літніх Олімпійських іграх в Токіо, отримають від мерії Львова квартири у подарунок.

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

"У Львові є традиція: хто привозить олімпійську медаль - отримує від міста квартиру. Ця норма в нас є вже дуже багато років. Цього року ми готуємо для олімпійців три квартири.

На сьогодні будь-яка олімпійська медаль є критично цінною, адже між золотом, сріблом і бронзою - мікрони різниці. Наші спортсмени дуже старались, тому отримають приблизно однакові помешкання", - сказав садовий.