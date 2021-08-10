Три українські призери Олімпійських ігор отримають по квартирі

Джерело - city-adm.lviv.ua.
Троє львів’ян, які вибороли медалі на літніх Олімпійських іграх в Токіо, отримають від мерії Львова квартири у подарунок.
Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий.
"У Львові є традиція: хто привозить олімпійську медаль - отримує від міста квартиру. Ця норма в нас є вже дуже багато років. Цього року ми готуємо для олімпійців три квартири.
На сьогодні будь-яка олімпійська медаль є критично цінною, адже між золотом, сріблом і бронзою - мікрони різниці. Наші спортсмени дуже старались, тому отримають приблизно однакові помешкання", - сказав садовий.
За підсумками змагань троє львівських спортсменів отримали медалі: велогонщиця Олена Старікова здобула срібло, а борчиня Алла Черкасова та каратист Станіслав Горуна вибороли по бронзі.
Раніше, український каратист Станіслав Горуна своїм постом на підтримку стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, яка обіймалася з Марією Ласіцкене, хотів зупинити потік негативу.