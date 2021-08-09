Сапронов - Горуні: Ви не праві, Станіславе. І Ярослава Магучіх не права

Тенісний меценат і спонсор Юрій Сапронов не підтримує позицію Станіслава Горуни щодо фотографування української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх з Марією Ласіцкене.

Про це заявив сам Сапронов.

"Понеділок почався з важких думок. Відкрив ФБ і 2000 коментарів до посту Станіслава Горуни, бронзового призера Олімпіади в Токіо, 32 роки, львів'янина, депутата Львівської районної Ради.

Суть - Станіслав сказав, що спорт поза політикою і грудьми став на захист 19-річної Ярослави Магучіх, фото якої в секторі стрибків у висоту з прапором України поряд з олімпійською чемпіонкою з Прапором ОКР опубліковано в мережі.

Станіслав, не погоджуюся. І сильно не погоджуюся.

1. Спорт - це велика політика, особливо Олімпійські ігри. Подивіться, як билися за 1-е місце загальнокомандне місце Китай і США. Подивіться, як реагували РашСМІ на ОІ. Олімпіада - це велика державна політика.

2. Я згоден, що коли ти на п'єдесталі, у тебе немає вибору фотографуватися чи ні, навіть якщо лисий чорт поруч з своїм прапором. Це фото до нагородження, в секторі стрибків у висоту.

3. Марія Ласіцкене, олімпійська чемпіонка з РФ, поряд з якою з прапором України Ярослава, є капітаном ВС РФ, довіреною особою президента Путіна у 2018 році.

Ви не праві, Станіславе. У нас війна з РФ, 7-й рік. І Ярослава не права. Втім, кожен вирішує сам", - зазначив Сапронов.