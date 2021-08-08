Українці здобули 19 медалей на Олімпіаді у Токіо

Лише одну золоту медаль

Джерело - Чемпіон.

Українці завершили свої виступи на олімпійських іграх у Токіо.

Загалом у скарбничці України є 19 медалей - 1 золота, 6 срібних та 12 бронзових. За загальною кількістю медалей Україна повторила своє досягнення Лондона-2012, однак тоді у нас було 5 золотих нагород і 14-е місце в загальному заліку.

Чемпіоном Олімпійських ігор став борець Жан Беленюк. Плавець Михайло Романчук здобув дві медалі - срібну у плаванні на 1500 метрів вільним стилем та бронзову у плаванні на 800 метрів вільним стилем. Веслувальниця Людмила Лузан у дуеті з Анастасією Четверіковою на каное-дівйці здобула срібну медаль, на каное-одиночка на 200 метрів - бронзову.

Також срібні медалі здобули борець Парвіз Насібов, каратистка Анжеліка Терлюга, боксер Олександр Хижняк та велосипедистка Олена Старікова.