Левченко: Щаслива, що опинилася на Олімпійських іграх

Ярослава Магучіх стала бронзовою призеркою Олімпіади﻿

Джерело - Суспільне Спорт.

Юлія Левченко посіла 8-е місце зі стрибків у висоту серед жінок на Олімпійських іграх.

Українська легкоатлетка прокоментувала невтішний результат.

"Дуже важкий сезон. Чесно – дуже щаслива, що опинилася на Олімпійських іграх. На мене ніхто не тиснув, і я реально отримувала задоволення. Дуже вдячна. Насправді рік дуже жахливий, не побоюсь цього слова", - заявила спортсменка.

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"Робила, що могла. Працювала з повною віддачею. Але так склалося по сезону, що не змогла реалізувати все, що напрацювала. Дякую тренеру та батькам – я, напевно, десять літрів сліз вилила за цей рік", - підсумувала Левченко.

Раніше Бразилія перемогла Іспанію у фіналі Олімпіади.