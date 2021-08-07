Джерело - Чемпіон.
На Олімпійських іграх у Токіо визначився переможець чоловічого турніру з футболу.
Збірна Бразилії перемогла Іспанію. Наприкінці першого тайму Кунья вивів вперед Бразилію. Після перерви іспанці зрівняли рахунок. У додатковий час бразильцям вдалося вирвати перемогу та завоювати золоту медаль.
Раніше, збірна Мексики перемогла Японію та стала бронзовим призером змагань.
Олімпійські Ігри
Футбол
Чоловіки
Фінал, 7 серпня
Бразилія - Іспанія 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голи: 1:0 - 45+2 Куня, 1:1 - 61 Оярсабаль, 2:1 - 108 Малком