Чебан: Збірна України зробила неможливе

Збірна України з веслування зробила неможливе на Олімпіаді в Токіо.

Про це розповів головний тренер збірної Юрій Чебан.

"Я просто в приємному шоці. Насправді ми зробили неможливе. Дві медалі на Олімпійських іграх у видах, які тільки увійшли до програми – це сенсація. Це наша командна робота, робота тренерського складу, спортсменів, масажистів, і це свідчить про те, що ми працюємо як єдиний організм. Так, є деякі недоліки, над якими ще будемо працювати, але це нормально.

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З дівчатами нам насправді дуже пощастило. Ми певно переживали більше за них. Вони стали і спокійно відпрацювали заїзд на всі 110 відсотків. Попереду дуже багато роботи. Адже до олімпійського старту в Парижі всього три роки і вже за рік потрібно ставати на дистанцію та виборювати ліцензію. Та ми довели, що ми можемо і, що олімпійські нагороди у веслуванні – не випадковість. З такою командою на нас чекає успіх!", - відзначив Чебан.