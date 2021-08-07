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Чебан: Збірна України зробила неможливе

Сьогодні 08:41 1050 0
Юрій Чебан прокоментував Олімпіаду в Токіо
Чебан: Збірна України зробила неможливе

Джерело - noc-ukr.org.

Збірна України з веслування зробила неможливе на Олімпіаді в Токіо.

Про це розповів головний тренер збірної Юрій Чебан.

"Я  просто в приємному шоці. Насправді ми зробили неможливе. Дві медалі на Олімпійських іграх у видах, які тільки увійшли до програми – це сенсація. Це наша командна робота, робота тренерського складу, спортсменів, масажистів, і це свідчить про те, що ми працюємо як єдиний організм. Так, є деякі недоліки, над якими ще будемо працювати, але це нормально.

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З дівчатами нам насправді дуже пощастило. Ми певно переживали більше за них. Вони стали і спокійно відпрацювали заїзд на всі 110 відсотків. Попереду дуже багато роботи. Адже до олімпійського старту в Парижі всього три роки і вже за рік потрібно ставати на дистанцію та виборювати ліцензію.  Та ми довели, що ми можемо і, що олімпійські нагороди у веслуванні – не випадковість. З такою командою на нас чекає успіх!", - відзначив Чебан.

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