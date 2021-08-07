Українки поступилися китаянкам

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбувся фінальний заїзд у веслуванні на каное серед жіночих дуетів на дистанції 500 метрів.

У цій дисципліні брав участь український дует Людмила Лузан/Анастасія Четверікова.

Раніше, українки впевнено виграли півфінальний заїзд (як і днем раніше попередній) і вийшли у фінал. То ж сподівання на успішній їх виступ були в українських шанувальників спорту.

І українки виправдали надії - вони фінішували другими та завоювали срібні нагороди.Золоту медаль здобули китаянки, які фінішували з олімпійським рекордом. Бронзовими призерками стали канадійки.