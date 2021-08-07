Алтухов посів 13-е місце на Олімпіаді

До фіналу українці не вийшли

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулися півфінальні заїзди у веслуванні на каное-одиночці серед чоловіків на дистанції 1000 метрів.

Україну в цій дисципліні представляли Павло Алтухов і Юрій Вандюк. Для попадання у фінал необхідно було потрапити до ТОП-4 у своєму заїзді.

У півфіналі Алтухов фінішував 5-м, а Вандюк посів останнє 8-ме місце. Обидва українські каноїсти далі виступали у фіналі Б, де боролися за 9-те місце.

Алтухов у втішному заїзді фінішував 4-им, а Вандюк - восьмим. У підсумку Алтухов став 13-им, Вандюк - 17-им.

Раніше, Лузан і Четверікова стали срібними призерками Олімпіади.