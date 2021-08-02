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Тімановській надали притулок у Польщі

Сьогодні 14:50 237 0
Крістіна Тімановська отримала гуманітарну візу
Тімановській надали притулок у Польщі
#Тімановська, #Польща

Джерело - Чемпіон.

Білоруська бігунка  Крістіна Тімановська, яку намагалися насильно вивезти з Олімпіади після критики керівництва збірної, отримала гуманітарну візу Польщі.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач.

"Білоруська спортсменка Крістана Тімановська вже перебуває у прямому контакті з польськими дипломатами в Токіо. Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе можливе, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар'єру", - написав Пшидач.

Раніше повідомлялося, що Чехія готова допомогти Тімановській.

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