 Чехія готова допомогти Тімановській | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Чехія готова допомогти Тімановській

Сьогодні 09:55 295 0
Якуб Кулганек прокоментував ситуації з білоруською спортсменкою
Чехія готова допомогти Тімановській
#Тімановська

Джерело - tribuna.com.

Чехія запропонувала білоруській бігунці Крістіні Тімановській візу на в'їзд, щоб вона звернулася за міжнародним захистом.

Про це розповів міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек.

"Я вважаю скандальну ситуацію навколо білоруської бігунки Крістіни Тімановської. Чехія готова допомогти.

Акутально: Тімановська зустрілась з представниками МОК та організаторами ОІ

За домовленістю з (прем'єр-міністром) Андрієм Бабішем і (міністром внутрішніх справ) Яном Гамачеком пропонуємо їй візу для в'їзду в країну, щоб вона могла звернутися у нас за міжнародним захистом.

Наше посольство в Токіо також готове допомогти", - розповів Кулганек.

Білоруську легкоатлетку Крістіну Тімановську намагались насильно вивезти з Токіо. Дівчина уже заявила, що планує шукати притулку в Європі, а також закликала МОК втрутитись у ситуацію.

Напередодні Крістіна Тімановська різко розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке поставило її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома. Пропагандисти звинуватили білоруську олімпійку в “нестриманій витівці”.

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