Чехія запропонувала білоруській бігунці Крістіні Тімановській візу на в'їзд, щоб вона звернулася за міжнародним захистом.

Про це розповів міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек.

"Я вважаю скандальну ситуацію навколо білоруської бігунки Крістіни Тімановської. Чехія готова допомогти.

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За домовленістю з (прем'єр-міністром) Андрієм Бабішем і (міністром внутрішніх справ) Яном Гамачеком пропонуємо їй візу для в'їзду в країну, щоб вона могла звернутися у нас за міжнародним захистом.

Наше посольство в Токіо також готове допомогти", - розповів Кулганек.