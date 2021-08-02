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Таке буває раз на мільйон - Куліш про влучання у чужу мішень

Сьогодні 12:24 458 0
Сергій Куліш прокоментував влучання у чужу мішень
Таке буває раз на мільйон - Куліш про влучання у чужу мішень
#Куліш

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Олімпіади зі стрільби 50 м з трьох положень українець Сергій Куліш в одній зі спроб випадково влучив в чужу мішень.

Про це розповів сам спортсмен

"Помилка? Влучив не в свою мішень. У мене розстебнувся ґудзик, відчув дискомфорт. А час іде, потрібно стріляти. Таке трапилося. Звичайно, без настрою. З суддями якраз обговорили цей момент.

"Напевно, хвилювання зіграло роль. Важко пояснити. Таке буває раз на мільйон, і це трапилося зі мною. Важко щось говорити", - сказав Куліш в ефірі Суспільного.

Нагадаємо, Куліш посів 8 місце в фіналі Олімпіади у стрільбі з гвинтівки.

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