Перша ракетка України Еліна Світоліна задоволена бронзовою нагородою на Олімпіаді в Токіо.

Про це розповіла сам українська тенісистка.

"Зараз, коли вже трохи емоції вляглися, звичайно ж, прикро, що я не змогла вийти у фінал і поборотися за "срібло" або за "золото". Я завжди ставлю перед собою найвищі завдання. Але з огляду на той матч і той турнір, як все склалося для мене, то складно навіть уявити, що зараз я стою тут з медаллю. З першого матчу це був дуже напружений турнір, завжди буквально пару м'ячів вирішували результат гри. Матч за "бронзу" був, напевно, одним з найважчих моїх матчів. Звичайно ж, хотілося взяти цю медаль і приїхати не з порожніми руками.

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Я завжди говорила, що Олімпіада для мене важлива, що виступи за збірну для мене в пріоритеті. Я завжди намагаюся підготуватися і віддатися на всі 100%. Думаю, що мені це вдалося. На жаль, це не "золото", але я буду прагнути до більшого", - відзначила Світоліна.