Скандал із білоруською легкоатлеткою продовжується

Представники Міжнародного олімпійського комітету та представники Олімпіади зустрілись з білоруською спортсменкою Крістіною Тімановською, яку намагалася силою вивезти в Мінськ.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

Представники МОК та Олімпіади напряму поговорили з Тімановською. Спортсменка заявила, що зараз почувається у безпеці.

МОК та організатори Олімпіади-2020 продовжують переговори з Тімановською та владою, щоб визначити наступні кроки найближчими днями.

Крістіна Тімановська покинула поліцейську дільницю в аеропорту і направляється в безпечне місце на нічліг. Зі спортсменкою знаходиться адвокат у справах біженців.

Білоруську легкоатлетку Крістіну Тімановську намагались насильно вивезти з Токіо. Дівчина уже заявила, що планує шукати притулку в Європі, а також закликала МОК втрутитись у ситуацію.

Напередодні Крістіна Тімановська різко розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке поставило її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома. Пропагандисти звинуватили білоруську олімпійку в “нестриманій витівці”.